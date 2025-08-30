Respect și recunoștință pentru o viață pusă în slujba semenilor! Cinci pompieri botoșăneni s-au pensionat

Viața de pompier înseamnă devotament, curaj și sacrificiu. Astăzi, cinci dintre colegii noștri intră într-o nouă etapă a vieții lor, după zeci de ani dedicați comunității și misiunii nobile de a salva vieți.

Colonel Cristian Tuduruță, adjunct al inspectorului șef – peste 31 de ani de slujire necondiționată a cetățenilor, un sprijin puternic pentru cei aflați la necaz și un exemplu de verticalitate și devotament pentru toți colegii.

Colonel Sorin Constantin Barbacariu, șef al Centrului Operațional – peste 31 de ani vechime, coordonator al misiunilor grele, strateg și camarad, un om care a purtat mereu pe umeri responsabilitatea de a salva vieți.

Plutonier adjutant șef Cornel Arcip, Plutonier adjutant șef Daniel Surugiu, Plutonier adjutant șef Ovidiu Corneliu Mănescu – pompieri cu suflet mare, profesioniști care au lăsat în urmă amintiri, fapte și învățăminte ce nu vor fi uitate.

Cuvintele nu pot cuprinde întreaga valoare a muncii lor, nici nopțile nedormite, nici riscurile asumate, nici lacrimile ascunse în spatele măștii de pompier, nici zilele petrecute alături de omeni, dar departe de familiile lor. Ei au fost acolo mereu – în fața flăcărilor, a apelor, a tragediilor – pentru ca alții să aibă o șansă la viață.

Acești oameni nu se despart de marea familie a pompierilor, ci pășesc într-o nouă etapă, cu aceeași demnitate cu care și-au purtat uniforma. Moștenirea lor rămâne în sufletele celor care continuă misiunea, iar exemplul lor va lumina mereu drumul generațiilor ce vin.

Le mulțumim pentru tot ce au înfăptuit în numele acestei nobile misiuni și pentru că ne-au arătat, zi de zi, ce înseamnă să fii pompier: curaj, onoare, respect pentru viață.

Viață lungă le dorim, sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi!