Reîntâlnire emoționantă, la Biserica Sf. Spiridon din Botoșani, după aproape jumătate de secol

Astăzi, un grup de pelerini bucureșteni, coordonat de pr. univ. dr. Victor Frangulea, care vizitează lăcașurile de cult din zona Moldovei, a fost primit cu bine cunoscuta noastră ospitalitate la Biserica Sf. Spiridon din Botoșani.

Am fost martori, cu acest prilej, la o reîntâlnire emoționantă. După aproape jumătate de secol, fostul profesor de muzică psaltică de la Seminarul Teologic din Capitală Victor Frangulea și fostul elev Vasile Acatrinei s-au revăzut și s-au îmbrățișat cu mare bucurie.

Spre deliciul celor prezenți, cei doi prelați au depănat crâmpeie de amintiri, relatând cu mult umor episoade trăite cu mulți ani în urmă, dar rămase vii în memorie.

„Este o mare bucurie pentru mine această reîntâlnire. Cea mai mare bucurie, de când am început să învăț, este că l-am întâlnit pe părintele profesor la seminar. Încă din prima zi m-a remarcat părintele profesor, care atunci era civil, mai mare era profesorul Nicolae Lungu ( N.R. Prof. Lungu a avut o carieră didactică impresionantă și a fost dirijorul Corului Patriarhiei) și cu el am învățat muzica psaltică. Avea mare încredere în mine, punându-mă să cânt în strană. Când a descoperit că aveam ureche muzicală, mi-a dăruit un diapazon și mi-a spus să-l păstrez până la adânci bătrâneți. Și îl am și acum. Am un elev pe care l-am crescut și care acum e la conservator ( N.R. E vorba de studentul la Conservatorul clujean, Alexandru Plian) și când îi împrumut diapazonul atunci când dirijează, îl pomenesc mereu pe părintele profesor, povestind celor prezenți istoria acestui diapazon” – a relatat părintele Acatrinei.

„Eu îl văd și acum pe părintele Vasile ca un copil. Era slab și înalt și colegii îl porecleau Călugărul. Avea aptitudini de muzician și, încetul cu încetul, am văzut că este și un lider.” – a completat părintele profesor Frangulea.

„Am predat și eu câțiva ani ca profesor la Seminarul teologic de la Dorohoi, muzica psaltică”- a intervenit părintele Acatrinei iar oaspetele a susținut apoi un adevărat discurs despre misiunea profesorului de muzică.

„ Profesorii de muzică sunt mai altruiști decât alți profesori. Noi trăim prin urmașii noștri. Meritul nostru de profesori este că i-am descoperit pe copiii ăștia, i-am pus în față și i-am girat cu autoritatea noastră. Nu-mi place ce spun unii profesori, că e ucenicul meu, că e elevul meu. Nu! După ce l-am descoperit, că are ce-i trebuie, că are sămânță de muzician, îl luăm lângă noi. Stă lângă umbra mea, stă lângă mine și știe ce are de făcut, fiindcă are de unde crește. Da, ai un model în profesor, dar apoi te depărtezi de el. Fiecare are personalitatea lui. Noi, ca muzicieni avem un dar, de a dărui altora. Datoria noastră este să descoperim talentele. Așa l-am descoperit și pe părintele Vasile și uitați unde a ajuns.„ – a încheiat cu umor distinsul oaspete.

Și părintele Acatrinei a apelat din nou tot la amintiri.

„Țin minte că părintelui profesor îi plăcea excursiile și iată că și acum îi plac, face pelerinaje. Am de mai mult timp numărul său de telefon și atunci când sunt în pelerinaj în Țara Sfântă, în Sinai sau în Iordania, și coordonez un grup de pelerini, îl mai sun de acolo. Dacă visez ceva, visez să-l am măcar odată sub comandă pe părintele profesor” – i-a răspuns, spre hazul celor prezenți, părintele Vasile Acatrinei, sugerându-i distinsului oaspete să-l însoțească într-un viitor pelerinaj în Țara Sfântă.

Pelerinii bucureșteni au ascultat apoi un scurt expozeu al părintelui Acatrinei despre istoria Bisericii Sf. Spiridon și au fost cu totul cuceriți de plăcintele poale-n brâu cu care au fost tratați.

Octogenarul pr. univ. dr. Victor Frangulea, pe lângă o carieră didactică impresionantă, păstorește de peste trei decenii Biserica Popa Nan din Capitală, pe care a reclădit-o și i-a dat o strălucire aparte, transformând-o într-un locaș de cult foarte iubit și frecventat de către credincioși.

Credincios misiunii sale de dascăl, sub patronajul parohiei pe care o conduce, plin de vitalitate, părintele profesor Victor Frangulea este animatorul multor activități dedicate copiilor și tinerilor.