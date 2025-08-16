sâmbătă 16 august, 2025
Refuz de prelevare de mostre biologice de sânge

La data de 15 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au oprit pentru control, un autoturism condus de un tânăr, de 32 de ani, din orașul Dorohoi. Întrucât emana halenă alcoolică, i s-a solicitat să fie supus testării cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. Ulterior, tânărul a refuzat și recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de refuz de prelevare de mostre biologice de sânge.

