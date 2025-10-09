RECOMANDĂRI PREVENTIVE PENTRU EVITAREA FRAUDELOR PRIN APLICAȚII DE MESAGERIE

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani reamintește cetățenilor că vigilența și informarea corectă sunt esențiale pentru siguranța financiară și pentru prevenirea victimizării.

În contextul actual al amenințărilor cibernetice, a fost identificată o tendință de înșelăciune care se răspândește rapid prin intermediul aplicațiilor de mesagerie.

Sub pretextul simplu al „exprimării unui vot online în cadrul unui concurs”, autorii încearcă să atragă utilizatorii într-o schemă de înșelăciune în mediul online.

Activitatea infracțională începe cu primirea de către utilizatori a unor mesaje nesolicitate, formulate în limba română, care îi îndeamnă să acceseze un link pentru a acorda ajutor (în sensul de a-i acorda un vot în cadrul unui sondaj) unei persoane pe nume Adeline, care participa la un concurs de dans al cărui premiu era o bursă de studii la o școală de prestigiu din străinătate.

Mesajul arăta astfel: „Bună! Te rog să o votezi pe Adeline în acest sondaj. Este fiica prietenei mele, iar premiul este o bursă pentru studii în Franța. Mulțumesc mult!” urmat de un link malițios.

Îndemnăm cetățenii să fie extrem de precauți și să evite orice interacțiune cu mesaje sau link-uri suspecte pe aplicațiile de comunicare online sau platformele de socializare.

Pentru o mai bună prevenție, cetățenii trebuie să se protejeze în mediul online și astfel, Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani recomandă să aibă în vedere mai multe măsuri de contracarare, după cum urmează:

1. Nu accesați link-uri din mesaje nesolicitate, chiar dacă acestea par a proveni de la prieteni sau cunoștințe.

2. Evitați accesarea link-urilor suspecte sau cele din mesajele nesolicitate sau din surse necunoscute, deoarece acestea ar putea conduce către site-uri malware sau ar putea fi utilizate pentru phishing.

3. Nu introduceți informații sensibile: Niciodată nu introduceți coduri sau informații personale pe site-uri care nu sunt oficiale sau pe care nu le recunoașteți. De asemenea verificați dacă site-urile pe care sunteți redirecționați sunt oficiale și nu introduceți coduri sau alte date personale pe aceste site-uri dacă dumneavoastră nu ați efectuat nicio solicitare în acest sens, precum este descrisă pe site-ul accesat.

4. Nu introduceți coduri nesolicitate aferente conectării/asocierii contului dumneavoastră de pe aplicația de mesagerie sau al altor canale de comunicare online pe alte dispozitive electronice dacă nu le-ați solicitat dumneavoastră.

5. Folosiți metode alternative de comunicare: Dacă primiți un mesaj suspect de la un prieten, contactați-l printr-un alt canal (de exemplu, telefonic) pentru a verifica autenticitatea solicitării.

6. Sesizați infracțiunile: Dacă ați fost victima unei astfel de fraude sau ați observat activități suspecte, contactați imediat autoritățile competente și sesizați incidentul.

7. Educați-vă și educați-i pe alții: Informați-vă despre tehnicile de fraudă și tacticile utilizate de autorii infracțiunilor informatice și fiți mereu vigilenți în mediul online. De asemenea, discutați cu familia și prietenii despre aceste tipuri de fraude pentru a-i ajuta să se protejeze.

8. Folosiți autentificarea în doi pași, aceasta adăugând un nivel suplimentar de securitate la conturile dumneavoastră online, solicitând o parolă suplimentară sau un cod de verificare înainte de a vă conecta;

9. Fiți la curent cu cele mai recente amenințări cibernetice și cu modalitățile de protejare împotriva acestora, participând la cursuri de pregătire sau consultând resurse online de încredere;

Securitatea dumneavoastră online este importantă! Vă rugăm să rămâneți vigilenți și să acționați cu prudență pentru a evita să deveniți victime ale acestor infracțiuni.