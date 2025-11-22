Razie de amploare a polițiștilor, în municipiul Botoșani

În noaptea de 20 înspre 21 martie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, împreună cu polițiști de investigații criminale, acțiuni speciale, rutieră și cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi, au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru impunerea unui climat de ordine și siguranță publică, în rândul cetățenilor.

Astfel, au fost vizate zonele în care se formează aglomerări de persoane, cele din proximitatea localurilor publice, precum și arterele rutiere adiacente, prilej cu care au fost legitimate peste 250 de persoane, 22 dintre acestea fiind supuse controlului corporal, fără a fi identificate bunuri interzise.

De asemenea, au fost controlate 148 de autovehicule. 48 dintre conducătorii auto au fost supuși testării cu aparatul etilotest, iar în unul dintre cazuri rezultatul a fost pozitiv.

În cadrul activităților desfășurate au fost aplicate 76 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 24.000 de lei. Dintre acestea, 12 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială și 63 de sancțiuni pentru abateri la regimul rutier.