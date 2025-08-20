Razie de amploare a polițiștilor de ordine publică

Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, împreună cu polițiști rutieri, de investigații criminale, acțiuni speciale și ai subunităților de profil, au organizat o acțiune cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale și pentru impunerea unui climat de ordine și siguranță publică în rândul cetățenilor.

Astfel, activitățile au fost desfășurate pe raza întregului județ, prilej cu care au fost legitimate aproximativ 500 de persoane și verificate în aplicația E-Dac aproximativ 250 de autovehicule. Totodată, 140 de conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar unul dintre aceștia a fost depistat sub influența alcoolului.

În urma neregulilor constatate de forțele de ordine au fost aplicate 86 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 50.000 de lei. Dintre acestea, 29 de sancțiuni au fost aplicate celor care nu au respectat normele de conviețuire socială și 52 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier.

De asemenea, au fost reținute 2 permise de conducere și 2 certificate de înmatriculare.