Razie de amploare a polițiștilor botoșăneni. Au fost verificate aproximativ 400 de autovehicule și legitimate peste 700 persoane

În noaptea de 7 înspre 8 februarie 2026, în intervalul orar 20:00-02:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiști de ordine publică, polițiști ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și jandarmi au organizat o razie de amploare, pe raza întregului județ, pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale și pentru impunerea unui climat de ordine și siguranță publică în rândul cetățenilor.

Astfel, au fost vizate zonele în care se formează aglomerări de persoane și localuri publice, precum și arterele rutiere din proximitatea acestor locuri, prilej cu care au fost legitimate peste 700 de persoane și verificate aproximativ 400 de autovehicule. 97 dintre conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Totodată, au fost verificate 20 de unități economice, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, în valoare de 78.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind obligativitatea deținerii și utilizării caselor de marcat electronice și pentru nerespectarea legislații privind sistemele de securitate privată și de pază. În același context, au fost confiscați aproximativ 3.000 de lei, reprezentând numerar nefiscalizat.

De asemenea, au fost dispersate 17 grupuri de persoane, predispuse la comiterea de fapte antisociale, iar 10 dintre persoane au fost supuse controlului corporal, fără a fi identificate bunuri interzise.

În cadrul activităților au fost constatate 92 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 74.000 de lei. Dintre acestea, 68 au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier și 17 pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială.