„Rățușca cea urâtă”, de H.C.Andersen, la Teatrul VASILACHE

Dragilor,

Vă invităm în această săptămână să vizionaţi „Rățușca cea urâtă”, de H.C.Andersen, dramatizare de Valentin Dobrescu, în zilele de: joi, 30 octombrie 2025, de la ora 18:00 şi duminică, 2 noiembrie 2025, de la orele 11:00 şi 12:30

Regia artistică este realizată de: Valentin Dobrescu; scenografia îi aparţine lui: Mihai Pastramagiu; muzica este compusă de: Cristian Lungu.

În distribuţie Andrei Iurescu, Andrei Bordianu, Ana Apetrei, Ioana Buta.

Bobocul de răţuşcă este iubit la fel de mult de mama sa chiar dacă nu seamănă cu ceilalţi fraţi. Dar pentru că gâscanul, curcanul şi cocoşul nu-l primesc în curte, Răţuşca cea urâtă pleacă în lume. Cu cine se va întâlni şi cum se va descurca? Va rămâne în casa Motanului Timotei sau va muri îngheţată pe lac? Poate va fi salvată de pescar? Vizionând spectacolul puteţi afla şi trăi alături de răţuşcă emoţiile drumului ei prin viaţă.

Vă invităm să vizionaţi o poveste cunoscută şi îndrăgită de multe generaţii.

Spectacolul este recomandat copiilor peste 3 ani.

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începere spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!