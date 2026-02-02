RăsfoZICI vine la Biblioteca Județeană Botoșani – o sărbătoare a cititului împreună

În săptămâna în care este celebrată Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI), Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani invită copiii și cadrele didactice la o activitate specială dedicată bucuriei lecturii.

ZICI este un eveniment internațional sărbătorit în peste 170 de țări, în prima zi de miercuri a lunii februarie, care promovează cititul cu voce tare, împărtășirea poveștilor și apropierea dintre copii și adulți prin intermediul cărților.

RăsfoZICI – marți, 3 februarie, ora 10:00, la Filiala 1 a Bibliotecii Județene

Cu această ocazie, elevii clasei a III-a C, coordonați de profesor pentru învățământ primar Penciuc Diana-Elena, alături de copiii din clasa pregătitoare A, coordonați de profesor pentru învățământ primar Dumitriu Anca-Bogdana, vor păși pragul Filialei 1 – Primăverii a Bibliotecii Județene.

În cadrul activității, copiii vor asculta povestea „RăsfoZICI”, o creație originală a celor două cadre didactice coordonatoare ale proiectului. Personajul principal este un arici simpatic, născut puțin diferit de frații săi: în loc de spini, el are semne de carte, care îl protejează și îl poartă prin lumea poveștilor.

RăsfoZICI pornește în aventuri alături de prietenii săi, descoperind că cititul împreună aduce curaj, prietenie și bucurie, iar cărțile pot uni, pot inspira și pot schimba vieți.

Lectură, dialog și experiențe creative

După lectura poveștii, copiii vor participa la o activitate interactivă, în care vor discuta despre mesajul textului, vor răspunde la întrebări, vor crea și vor reflecta asupra importanței lecturii în viața lor, printr-o activitate plină de joc, dialog și descoperire, adaptată vârstei lor.

La final, copiii vor primi ecusoane cu RăsfoZICI, o dovadă a faptului că ei, la fel ca simpaticul arici, sunt cititori curioși, prieteni ai cărților și ai poveștilor, deschiși către descoperire, imaginație și învățare.

Prin această activitate, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani își propune să încurajeze plăcerea lecturii, să consolideze legătura dintre școală și bibliotecă și să ofere copiilor o experiență memorabilă, în care cititul devine o bucurie împărtășită.