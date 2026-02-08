Rasa Karakul de Botoșani | Tradiție și valoare pentru zootehnia românească

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor “Popăuţi” este singura entitate de cercetare cu rezultate remarcabile, jucând un rol esențial în conservarea, ameliorarea și promovarea rasei de ovine Karakul, rasă unică în Europa, care reprezintă un simbol al zootehniei din județul nostru prin adaptabilitate, rezistență și valoarea economică pe care o oferă fermierilor.

Obiectivul cercetătorilor este obținerea de noi varietăți de culoare, alte două noi creații biologice, specializate pentru producțiile de lapte și carne.

Rezultatele obținute până acum au condus la recunoașterea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a patru linii colorate: Karakul Negru 1988, Karakul Brumăriu 1988, Karakul Maro 2010 și Karakul Sur Argintiu 2018.

A fost o reală bucurie să văd minunile care se fac în județul nostru și că se pune accent pe cercetare și continuitate, oferind un exemplu clar că agricultura modernă are viitor atunci când este construită împreună cu noile generații.