Raluca Curelariu a fost numită noul prefect al județului Botoșani

Guvernul României a aprobat în ședința de joi, 2 octombrie, o hotărâre de eliberare din funcția de prefect a lui Dan Nechifor și o alta de numire în această funcție a Ralucăi Curelariu. Conform procedurii, hotărârea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Ceremonia de depunere a jurământului este programată vineri, 3 octombrie 2025, la ora 11. Raluca Curelariu este membru USR și a fost consilier local în mandatul trecut iar la alegerile din luna iunie 2024 a candidat pentru funcția de primar al municipiului Botoșani.