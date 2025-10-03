Astăzi, doamna Raluca Curelariu a depus jurământul în funcția de prefect al județului Botoșani. Este prima femeie care ocupă această funcție în istoria județului, un moment de referință care aduce cu sine atât onoare, cât și responsabilitate.

Născută și formată la Botoșani, noul prefect este economist, a fost consilier local în municipiul Botoșani, a ocupat diverse poziții de management în mediul privat, iar în ultimii 3 ani a fost manager de proiect.

În mesajul său, prefectul a subliniat că obiectivul mandatului său este clar: binele comunității botoșănene, prin onestitate, transparență și colaborare corectă cu toate instituțiile și actorii implicați, cu respectarea legii.