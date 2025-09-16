Pupăza din tei pe scena Teatrului „Vasilache”

Teatrul pentru Copii şi Tineret „ Vasilache ” anunţă pentru această săptămână spectacolul ,,Pupăza din tei”, în zilele de joi, 18 septembrie 2025, de la ora 18:00 şi duminică, 21 septembrie 2025, cu începere de la orele 11:00 şi 12:30

Vă invităm să vizionaţi un spectacol după Ion Creangă, realizat de Ion Sapdaru. Scenografia este semnată de Cătălin Târziu, coregrafia îi aparţine Victoriei Bucun, coloana sonoră este asigurată de Ion Sapdaru, fragmente muzicale Constantin Lupu.

În distribuția spectacolului îi puteţi vedea pe actorii : Pavel Petraşi, Adelina Cojocariu, Ioana Buta, Andrei Iurescu, Oana Asofiei, Andrei Bordianu şi Cosmin Tanasă

„Această piesă este o adaptare după celebrul roman autobiografic al lui Ion Creangă „Amintiri din copilărie”. Sunt peripeţiile personajului Nică, care are un plan: să fure pupăza din tei şi s-o vândă în iarmaroc. Povestea se axează pe conflictul dintre Nică şi pupăză, povestită şi jucată cu mult umor”. (Ion Sapdaru, regizor artistic)

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on-line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începere spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!

Până atunci… toate cele bune!