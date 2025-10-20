PROPUNERE ORGANIZARE SESIUNE DEDICATĂ REGES-ONLINE

Stimați Reprezentanți ai angajatorilor din Județul Botoșani,

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani își exprimă disponibilitatea de a organiza o nouă sesiune dedicată sistemului REGES ONLINE, în scopul informării și sprijinirii angajatorilor în vederea accesării și utilizării eficiente a platformei.

Vă reamintim faptul că la data de 31 decembrie 2025 se împlinește termenul până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE. Începând cu data de 1 ianuarie 2026 aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă.

Vă rugăm să vă exprimați disponibilitatea până cel târziu 24 octombrie 2025, pentru a putea organiza corespunzător evenimentul. Persoanele interesate sunt rugate să transmită datele de contact la adresele de e-mail : itmbotosani@itmbotosani.ro și alina.pahone@itmbotosani.ro.

Inspector-Șef

ITM Botoșani