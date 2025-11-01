Proiectil găsit în curtea unei case din Costești

Un bărbat din localitatea Costești a găsit în curtea casei, în timp ce săpa o groapă pentru a planta un copac, un obiect ce părea a fi un proiectil. Acesta a procedat corect și a sunat imediat la 112. La fața locului au intervenit pirotehnicienii din cadrul lSU Botoșani, care au identificat un proiectil exploziv calibru 76,2 mm, rămas neexplodat din timpul conflictelor armate. Muniția a fost ridicată, transportată și depozitată în siguranță, urmând a fi distrusă ulterior în poligonul de la Copălău. ISU Botoșani reamintește cetățenilor: nu atingeți, nu loviți și nu mișcați obiectele metalice ce pot semăna cu proiectile, grenade, bombe sau cartușe; nu încercați să le demontați și nu le folosiți în niciun scop; apelați numărul unic de urgență 112 pentru a anunța autoritățile. Siguranța este pe primul loc!