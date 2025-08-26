Proiect transfrontalier cu Republica Moldova

Prefectul județului, Dan Nechifor, a participat astăzi, la Bucecea, la conferința ce vizează un proiect transfrontalier privind situațiile de urgență, parteneri fiind două entități din Botoșani și una de peste Prut.
Este vorba despre orașul Bucecea, comuna Hudești și Consiliul Raional Glodeni din Republica Moldova.
Proiectul “Reziliență integrată: abordarea în comun a provocărilor și soluțiilor privind situațiile de urgență ROMD00600 “, are ca scop crearea unui cadru de cooperare transfrontalieră durabil în gestionarea situațiilor de urgență, menit să consolideze capacitatea autorităților locale și regionale partenere de a răspunde eficient și coordonat la dezastre naturale și antropice.