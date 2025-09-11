Programul ERASMUS+ la Colegiul Naţional „A. T. Laurian” din Botoşani

Comunicat de presă

În anul şcolar 2024-2025, în Colegiul Naţional „A. T. Laurian” din Botoşani, activităţile în cadrul Programului Erasmus+ au fost continuate, prin :

- proiectul de acreditare, educaţie şcolară, Erasmus+, anul al III-lea de implementare;

- proiectul de acreditare, formare profesională-VET, Erasmus+, anul al II-lea de implementare;

- proiectul de parteneriat pentru cooperare, Erasmus+, coordonat de Université de Bretagne Occidentale, anul al II-lea de implementare.

- mai multe proiecte eTwinning.

În al treilea an al proiectului de Acreditare, Erasmus+, Mobilităţi, acţiunea cheie 1, în domeniul Educaţiei şcolare, cu nr. de referinţă 2024-1-RO01-KA121-SCH-000217506:

- patru cadre didactice au participat la cursul Education for Sustainability, organizat de ITC International Training Center, desfăşurat în Praga, Republica Cehă, în perioada 09-13.06.2025, cu scopul de a învăţa noi metode pedagogice care să motiveze creativitatea şi inovarea;

- un cadru didactic a participat la un Job-shadowing (stagiu de observare), în Kaunas, Lituania, în perioada 03-11.05.2025, pentru a-şi dezvolta competenţele profesionale în domeniul managementului educaţional;

- nouăsprezece elevi au participat la Mobilităţi de grup-elevi, pentru a-şi îmbunătăţi competenţele sociale şi civice, spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat, în perioada 03-12.05.2025:

o zece elevi, însoţiţi de două cadre didactice, în Calais, Franţa;

o nouă elevi, însoţiţi de două cadre didactice, în Kaunas, Lituania.

Principalele teme abordate în cadrul mobilităţilor au fost: interculturalitatea, cetăţenia europeană, voluntariatul, noul context de învăţare.

Elevii au învăţat să colaboreze eficient într-un mediu internațional, lucrând în echipă cu elevi din alte țări și respectând ideile și perspectivele diferite. Au înțeles mai bine diversitatea culturală europeană și importanța toleranței, ceea ce i-a ajutat să devină mai deschişi și mai adaptabili într-un mediu multicultural.

În cadrul mobilității de grup-elevi, dezvoltarea durabilă și protecția mediului au fost promovate prin activități de conștientizare, vizitarea de expoziții dedicate acestor teme, metodele de informare a cetățenilor (pliante, afișe stradale) privind protecția mediului și trierea selectivă a deșeurilor. Au fost aduse pliante pentru a le folosi în cadrul activităţilor educative. Au învățat cum acțiunile zilnice influențează planeta și cum putem adopta un stil de viață mai responsabil. Exprientele din proiect au încurajat participanţii să recicleze, să reducă consumul de resurse, să economisească energia și să promoveze transportul ecologic. Au descoperit exemple de bune practici în ceea ce privește sustenabilitatea – cum ar fi utilizarea materialelor reciclabile, gestionarea eficientă a deșeurilor sau amenajarea spațiilor verzi.

Elevii au învățat să fie mai toleranţi, iar activitățile desfășurate au avut ca teme și colaborarea și incluziunea între elevii din medii şi cu perspective diferite. Au desfășurat numeroase activități împreună cu elevii francezi sau lituanieni, s-au legat prietenii, au început sa se cunoască mult mai bine. În Franţa, sunt elevi de mai multe naționalități, care sunt tratați în mod egal, diversitatea fiind încurajată și prin cadrul afișelor de pe holuri. Au descoperit o comunitate școlară tolerantă și o capacitate deosebită de a integra atât grupuri etnice locale cât și participanţii la mobilitate.

În cadrul mobilităților, a fost încurajată, în acelaşi timp, dezvoltarea competențelor digitale.

Iată câteva din opiniile elevilor participanţi la mobilităţile Erasmus+:

- Am învățat să respect opiniile și culturile diferite, să promovez dialogul deschis și să colaborez eficient într-un mediu multicultural. Această experiență m-a făcut mai conștientă de importanța participării active în comunitate și de rolul meu ca cetățean european responsabil.

- Am participat la ore de educație civică. Am învățat să respectăm reguli și valori civice într-un alt sistem educațional. Am devenit mai responsabili, mai toleranți și mai implicați în viața de grup, învățând prin exemplu ce înseamnă respectul reciproc și buna conviețuire.

- Am învăţat ce înseamnă participarea activă în societate, drepturile si responsabilitățile noastre ca cetățeni europeni, să respectăm reguli și să învățăm să colaborăm cu oameni din alte culturi. Toate acestea contribuie la formarea noastră ca persoane responsabile și implicate.

- Această mobilitate mi-a oferit o nouă perspectivă, am avut ocazia de a participa activ la orele de curs ale elevilor, având inclusiv oportunitatea de a răspunde la întrebările acestora cu privire la sistemul nostru de învățământ şi la oraşul Botoşani. În plus, am putut răspunde şi la întrebările profesorilor în ceea ce priveşte materia abordată în ora respectivă.

Elevii şi profesorii participanţi au avut posibilitatea de a prezenta impactul mobilităţilor asupra dezvoltării profesionale şi personale, precum şi asupra şcolii şi comunităţii locale, în cadrul Conferinţei de valorizare, desfăşurată în data de 28.08.2025, în format online.

Pentru liceu, mobilitatea a reprezentat un prilej de colaborare europeană și vizibilitate, iar pentru comunitate, a fost creat un exemplu pozitiv pentru alți tineri care doresc să se implice într-un proiect educațional de acest tip.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027, se axează pe impactul său calitativ și contribuie la crearea unor societăți mai favorabile incluziunii și cu un nivel mai mare de coeziune, mai ecologice și mai pregătite din punct de vedere digital.

Director,

Prof. Ioan Onofrei

Responsabil cu diseminarea şi valorizarea proiectului

şi a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului,

Prof.Dr. Mihaela-Liliana Prăjinariu