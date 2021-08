Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae-Al nouălea val

Expresia „al nouălea val” este adesea folosită în sens metaforic, ca un simbol al pericolului, o manifestare a unei forțe formidabile și irezistibile. Simbolul celui de-al nouălea val provine dintr-o credință populară că, în timpul unei furtuni pe mare, al nouălea val este cel mai puternic și cel mai periculos, adesea fatal. Această expresie mi-a venit în minte când am auzit despre „măsurile” propuse de autoritați (naționale și internaționale) pentru a preveni apariția unui nou val epidemic. Una dintre aceste măsuri ar fi limitarea unor drepturi persoanelor nevaccinate (care ar reprezinta un pericol pentru sănătatea publică). De 8 luni,propaganda afirmă că vaccinul anti-covid ne protejează pe noi, dar și colectivitatea, împiedică răspândirea virusului și are o eficiență de peste 90%. Aceasta o fi realitatea?

La nivel mondial, în data de 4 august 2021 situația era următoarea:

- Israel: populație complet vaccinată – 62.21%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 305.77, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.68;

- Mongolia: populație complet vaccinată – 60.63%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 309.31, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 1.35;

- Belgia: populație complet vaccinată – 60.47%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 144.56, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.33;

- Spania: populație complet vaccinată – 59.48%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 473.16, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 1.37;

- Portugalia: populație complet vaccinată – 57.97%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 241.23, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 1.29;

- Marea Britanie: populație complet vaccinată – 57.07%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 378.8, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 1.23;

Italia: populație complet vaccinată – 53.29%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 90.56, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.28;

- Germania: populație complet vaccinată – 52.63%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 27.01, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.05;

- S.U.A.: populație complet vaccinată – 49.36%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 283.64, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 1.29;

- Franța: populație complet vaccinată – 48.69%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 328.44, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.66;

- Suedia: populație complet vaccinată – 42.24%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 52.29, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.03;

- Serbia: populație complet vaccinată – 39.78%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 50.13, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.44;

- România: populație complet vaccinată – 25.42%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 8.61, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.18;

- Bulgaria: populație complet vaccinată – 14.58%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 39.56, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.49;

- Belarus: populație complet vaccinată – 9.11%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 95.57, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 1.06;

- India: populație complet vaccinată – 7.77%, cazuri noi confirmate (la 1 milion de locuitori) – 29.45, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.38;

- Taiwan: populație complet vaccinată – 1.76%, cazuri noi confirmate (la 1milion de locuitori) – 0.73, număr decese (la 1 milion de locuitori) – 0.02;

vaccinați cazuri noi vs. decese

Se observă că țările care au o rată mare de vaccinare au în continuare un număr mare de infecții și chiar de decese comparativ cu țările care au vaccinat mai puțin. Interesante și încă inexplicabile sunt cazurile Taiwanului și Mongoliei. Ambele țări, până în februarie 2021, aveau aceeași rată de infectare și nu vaccinau populația. Mongolia a început să vaccineze masiv și numărul de infecții a explodat. Experiența Taiwanului, care nu a impus nicio restricție, este, de asemenea, interesantă. Bineînțeles este o observație empirică și s-ar putea obiecta că datorită nevaccinaților virusul continuă să circule și să producă infecții comunitare. Este o posibilitate (dar care trebuie dovedită), după cum există și posibilitatea ca eficiența vaccinului să nu fie cea declarată, mai ales în situația noilor variante de SARS-CoV-2. Deja Israelul a declarat că doar 39% dintre cei vaccinați sunt protejați față de varianta delta a virusului.

Pentru a ne lămuri, trebuie cercetat, în primul rând, dacă vaccinații se pot infecta și mai ales dacă pot transmite virusul în comunitate(la fel ca și cei nevaccinați). Până recent, propaganda afirma că acest lucru nu se poate întâmpla decât în mod excepțional, vaccinații au o încărcătură virală mică, fără impact major asupra situației epidemiologice. Vaccinatul se protejează pe el și mai ales pe cei dragi lui. Au apărut studii care contrazic această lozincă. Vă prezint doar câteva dintre ele.

Petros Ioannou & all, în Transmission of SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 among vaccinated health care workers (Infect Dis (Lond). 2021 Jun 26;1-4)[2], prezintă rezultatele unui studiu privind încărcăturile virale la lucrătorii din domeniul sanitar, diagnosticați cu Covid-19 în perioada 4 ianuarie – 14 aprilie 2021. S-a constatat o încărcătură virală similară la persoanele vaccinate și nevaccinate infectate cu SARS-CoV-2 varianta B.1.1.7, sugerând eficacitatea potențial redusă a vaccinului în prevenirea transmiterii B.1.1.7.

Kasen K. Riemersma &all, în Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant[3], constată că SARS-CoV-2 varianta B.1.617.2 (delta) este asociată cu încărcături virale mai mari și transmisibilitate crescută față de alte variante… De la începutul lunii iulie 2021, cazurile de SARS-CoV-2 din Statele Unite au crescut, varianta delta devenind linia predominantă. Studiul arată, citez: Nu găsim nicio diferență în ceea ce privește încărcăturile virale atunci când comparăm indivizii nevaccinați cu cei vaccinați. Rezultatele noastre, deși preliminare, sugerează că, dacă persoanele vaccinate devin infectate cu varianta delta, acestea pot fi surse de transmitere a SARS-CoV-2 către alții.

În Marea Britanie, ZOE Covid Study arată că un procent important de vaccinați s-au infectat și pot transmite boala[4]

Catherine M. Brown & all. publicau, pe 30 iulie 2021, raportul Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including Covid-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings – Barnstable County, Massachusetts, July 2021[5]. În iulie 2021, în urma mai multor evenimente publice, într-un oraș din Massachusetts (unde acoperirea vaccinala era de 69%), au fost identificate 469 de cazuri Covid-19; 346 (74%) au apărut la persoanele complet vaccinate. Testarea a identificat varianta delta la 90% din eșantioane de la 133 de pacienți. Valorile pragului ciclului au fost similare la probele recoltate de la pacienții care au fost complet vaccinați și la cei care nu au fost. Persoanele complet vaccinate au primit 2 doze de vaccin mARN-Pfizer-BioNTech sau Moderna o doză unică de vaccin Janssen [Johnson & Johnson] ≥ 14 zile înainte de expunere). Secvențierea genomică a specimenelor de la 133 de pacienți a identificat varianta B.1.617.2 (Delta) a SARS-CoV-2, virusul care cauzează Covid-19, în 119 (89%) și sublinia delta AY.3 într-unul (1%). În general, 274 (79%) pacienți vaccinați cu infecție descoperită au fost simptomatici. Dintre cinci pacienți cu Covid-19, care au fost spitalizați, patru au fost complet vaccinați.

Datele de mai sus sugerează că vaccinații se pot infecta, îmbolnăvi și pot transmite boala. De aceea nu înțeleg de ce autoritățile (pentru a crește rata de vaccinare) le acordă tot felul de facilități (corelat cu măsuri restrictive pentru nevaccinați). Se creează impresia că mai importantă este consumarea dozelor de vaccin decât combaterea pandemiei. Am putea spune asemenea lor: nevaccinați, feriți-vă de cei vaccinați pentru că va infectează.

În concluzie, pericolul celui de al nouălea val nu vine de la virus, vine de la măsurile ilogice ale politicienilor și „experților” de pretutindeni.

P.S. Nu pentru toată lumea al nouălea val are semnificația fatală. Vechii greci au considerat că al treilea val este un val fatal, iar romanii al zecelea val. De al treilea am trecut, să ne pregătim pentru celelalte.

