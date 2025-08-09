Proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioşi Paisie Olaru și Cleopa Ilie

Joi, 7 august, zi în care este prăznuită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, la hramul Mănăstirii Sihăstria a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. La acest eveniment au luat parte numeroși reprezentanți ai autorităților naționale și locale, precum și o mulțime de credincioși din toată România, sosiți pentru a înălța rugăciuni în cinstea celor doi noi mari duhovnici români prăznuiți de acum ca sfinți ai Bisericii.Evenimentul a debutat cu citirea Acatistului Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii în pridvorul bisericii mari a Mănăstirii Sihăstria de către un sobor de ierarhi în frunte cu Înaltprea­sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.După citirea pericopei evanghelice, Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învă­țătură în care a mărturisit un eveniment legat de cei doi sfinți pro­clamați.

„Cei doi sfinți, pe care cei care avem un număr înaintat de ani i-am cunoscut, Cleopa Ilie și Paisie Olaru, L-au mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Din acest motiv cred că din ceruri se roagă pentru noi păcătoșii care am venit la proclamarea locală a lor. Sfântul Paisie Olaru avea o viață sfântă. Aici, în mod deosebit la Mănăstirea Sihăstria a tămăduit rănile sufletești ale oamenilor, inclusiv pe ale mele. În ceea ce îl privește pe Sfântul Cleopa Ilie, acesta era pedagog și catehet desăvârșit. Să Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit acești doi sfinți, care eu cred că se roagă pentru noi”, a mărturisit Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Andrei .

”Proclamarea canonizării Sfin­ților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, împreună cu alți 14 sfinți părinți duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea, în contextul împlinirii anul acesta, 2025, a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, ne cheamă să înţelegem cât de minunat lucrează Dumnezeu în mijlocul unui popor smerit şi credincios şi cât de mare este nevoia de a avea duhovnici adevă­rați, părinți cu viață sfântă, care să ne lumineze calea dreptei credinţe şi a sfinţeniei.” –a declarat † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în mesajul transmis la proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria