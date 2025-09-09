„Prinţul fermecat”, la Teatrul VASILACHE

Dragilor,

Vă invităm la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” să vizionați spectacolul „Prinţul fermecat”, după următorul program:

- joi, 11 septembrie 2025, ora 18:00

- duminică, 14 septembrie 2025, orele 11:00 şi 12:30

„Prinţul fermecat” este o adaptare, după Fraţii Grimm. Regia artistică este semnată de Florin Iftode, scenografia îi aparţine lui Gelu Rîşca, asistent regie Renata Voloşcu.

Din distribuție fac parte actorii: Renata Voloşcu, Oana Asofiei, Florin Iftode, Alin Gheorghiu, Ioana Buta, Marius Rusu, Cosmin Tanasă, Andrei Bordianu, Pavel Petraşi, Adelina Cojocariu.

„Scrisă în 1812, povestea Prințul Fermecat sau Prințul Broască, este prima poveste care deschide colecția de basme populare a Fraților Grimm. Spectacolul Teatrului „Vasilache”, regizat de Florin Iftode, vine cu o noua viziune a poveștii Prințul Fermecat, aducând în scenă personaje noi, cum ar fi ghicitoarea Medusa, doua țestoase Ninja, etc. Acestea Îl vor ajuta pe Prințul transformat în broască de vanitoasa vrăjitoare să redevină om. Eroul poveștii va trece printr-o serie de aventuri în dorința lui de a redeveni om. Singura care-l poate salva este o frumoasă prințesă, al cărei sărut va rupe blestemul aruncat de vrăjitoarea cea rea. Va reuși oare Prințul broscoi să redevină om? Veți afla doar dacă veți fi prezenți în sala de spectacole a Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache”.” (Florin Iftode)

Spectacolul este recomandat copiilor peste 3 ani.

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on-line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începere spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!

Până atunci… toate cele bune!