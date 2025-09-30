Prins cu falsuri la frontieră: poliță de asigurare și ITP contrafăcute, descoperite la Rădăuți Prut

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut efectuează cercetări în privința unui cetățean moldovean care a prezentat la control, pentru autovehiculul pe care îl conducea, o poliță de asigurare tip carte verde ce s-a dovedit a fi falsă, iar pe certificatul de înmatriculare avea aplicată ștampila ce atesta inspecția tehnică a autovehiculului, de asemenea, falsă.

În data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 10.45, în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut - ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pentru a intra în țară, un bărbat, cetățean moldovean, în vârstă de 38 de ani, în calitate de conducător auto al unui autoturism înmatriculat în Polonia.

La controlul de frontieră, persoana în cauză a prezentat certificatul de înmatriculare pe care era aplicată ștampila ce atestă inspecția tehnică a autovehiculului. Aceasta nu îndeplinea condițiile de formă și fond ale uneia autentice, fiind falsă.

De asemenea, bărbatul a prezentat și asigurarea tip carte verde internațională, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că nici aceasta nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale uneia autentice, fiind falsă.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun.