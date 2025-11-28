Primarul orașului Flămânzi, suspendat din funcție de către prefectul județului

Comunicat de presă

Având în vedere:

• Măsura controlului judiciar dispusă în ceea ce îl privește pe primarul orașului Flămânzi, județul Botoșani, domnul Oloeriu Dan, începând cu data de 15.05.2025; • Obligația stabilită asupra acestuia, pe durata controlului judiciar, de a nu îndeplini funcția de primar în exercitarea căreia a săvârșit faptele; • Obligația stabilită asupra acestuia, pe durata controlului judiciar, de a nu se deplasa în incinta Primăriei orașului Flămânzi; • Împlinirea termenului de 6 luni în care primarul orașului Flămânzi, domnul Oloeriu Dan, a fost în imposibilitatea exercitării funcției;

În baza prevederilor art. 160, alin. (1), lit. g din O.U.G nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 160, alin. (7) din O.U.G nr. 57/2019

Azi, 28 noiembrie 2025, prefectul județului Botoșani, doamna Raluca-Ștefania Curelariu, a emis Ordinul de Prefect prin care se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al orașului Flămânzi, județul Botoșani, al domnului Oloeriu Dan.

Ordinul prefectului poate fi atacat de către domnul Oloeriu Dan la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.