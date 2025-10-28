Prevenția nu are granițe – România și Republica Moldova, unite pentru siguranța comunităților expuse riscului de inundații

Astăzi, 28 octombrie 2025, la Hotel Maria din municipiul Botoșani, a avut loc Conferința de deschidere a proiectului transfrontalier „Creșterea rezilienței comunității în zona transfrontalieră RO–MD – ROMD00183 – FLOODWALLS”, un eveniment dedicat consolidării capacității de prevenție și reacție în fața riscului de inundații în zona transfrontalieră Botoșani, România – Bălți, Republica Moldova.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin Instrumentul pentru Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI), în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, și este implementat în perioada 11 iulie 2025 – 10 ianuarie 2027 de: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” Botoșani – lider de proiect Direcția Situații Excepționale Bălți, Republica Moldova – partener.

Buget total: 322.648,20 euro Finanțare nerambursabilă: 290.383,37 euro

Obiectivul general: Creșterea gradului de pregătire a populației în fața situațiilor de urgență prin acțiuni comune de informare, instruire și prevenție, cu accent pe riscul de inundații.

Activitățile principale includ: realizarea de materiale informative și campanii de conștientizare; activități de informare și educare preventivă în Botoșani, România și Bălți, Republica Moldova; exerciții comune de simulare și evacuare; achiziționarea de autovehicule moderne pentru intervenție și prevenție.

„Nicio comunitate nu poate fi rezilientă fără cetățeni informați și implicați. Prevenția începe cu fiecare dintre noi”, a declarat colonel Dan Decebal Muraru, inspector șef al ISU Botoșani

„Inundațiile nu se opresc la frontieră. Proiectul FLOODWALLS vine ca răspuns firesc la provocările comune ale regiunii și este un exemplu de solidaritate, responsabilitate și viziune pe termen lung”, a subliniat locotenent-colonel Viorel Rotaru, șef adjunct al Direcției Situații Excepționale Bălți.