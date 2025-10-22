Președintele ANSVSA a participat la o întâlnire cu fermierii din Botoșani, la Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Popăuți

Valeriu IFTIME, președintele Consiliului Județean Botoșani : ”Alături de domnul Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, am participat la o întâlnire cu fermierii din Botoșani, la Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Popăuți. La inițiativa mea, am considerat că e timpul să avem un dialog direct cu fermierii despre problemele și așteptările pe care le au, pentru că doar așa putem găsi soluții ca să îi sprijinim și să dezvoltăm sectorul agroalimentar din județ. A fost un eveniment care a adus laolaltă toți actorii lanțului agroalimentar – nu doar producătorii, ci și procesatori și retaileri. Avem un potențial enorm, agricol și nu numai, dar în special agricol, și nu o să mă opresc din a vorbi despre el. Suntem un județ care trăim din agricultură, cu oameni muncitori și cu viziune în domeniu, care se remarcă peste tot în țară cu produsele lor, și vreau să investim în ei. Sprijinindu-i pe ei contribuim, de fapt, la viitorul sectorului agroalimentar.