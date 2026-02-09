marți 10 februarie, 2026
Preoții și pompierii – împreună pentru siguranța copiilor și a comunității

Astăzi, ne-am întâlnit cu preoții din cadrul Protopopiatului Botoșani, într-un demers comun dedicat prevenirii incendiilor și accidentelor casnice, în special a celor care implică copiii și vârstnicii.
Discuțiile au vizat:
✅ prevenirea accidentelor casnice;
✅ riscurile incendiilor din locuințe și gospodării;
✅ pericolele arderii vegetației uscate;
✅ importanța acordării primului ajutor în situații de urgență.
Fiind aproape de oameni, preoții au un rol esențial în transmiterea mesajelor de prevenire către comunitate, oferind sfaturi practice care pot salva vieți.
În contextul Sărbătorilor Pascale, pompierii au reamintit importanța:
️ supravegherii lumânărilor și candelelor;
⚡ evitării supraîncărcării instalațiilor electrice;
menținerii căilor de evacuare libere în biserici.
Coordonatorul SMURD Botoșani a oferit informații utile despre acordarea primului ajutor în caz de arsuri, intoxicații sau accidente casnice, subliniind cât de importantă este reacția rapidă până la sosirea echipajelor de urgență.
Întâlnirea a confirmat necesitatea unei colaborări continue între Biserică și instituțiile de siguranță publică, pentru o comunitate mai informată și mai protejată.
Siguranța începe cu prevenția!

