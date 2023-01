Premii OSCAR, 2023 – au fost anunțate nominalizările

Nominalizările corespunzătoare celei de-a 95-a ediții a Oscarurilor au fost anunțate marți, 24 ianuarie, de la ora 3.30 p.m. a României, din Beverly Hills, California, începându-se, astfel, numărătoarea inversă pentru cea mai așteptată noapte a anului de la Hollywood. Noaptea galei Oscar se va desfășura pe 12 martie (în România se va putea urmări în noaptea dinspre 12 spre 13 martie).

Succesele de box ofice Avatar: The Way of Water și Top Gun: Maverick au fost nominalizate inclusiv în categoria „Cel mai bun film”, alături de producții de festival, precum Tár, The Banshees of Inisherin și Triangle of Sadness.

Cele mai multe nominalizări (11) au fost obținute de Everything Everywhere All at Once, catalogat de Cinemagia drept „Probabil cel mai fastuos și mai emoționant blockbuster al anului”, urmat de filmul german de război marca Netflix All Quiet on the Western Front și de comedia neagră The Banshees of Inisherin (cu câte 9), Elvis obținând 8 nominalizări.

Au urmat blockbusterele Top Gun: Maverick, Black Panther: Wakanda Forver și Avatar: The Way of Water, cu 6, 5 și – respectiv – 4 nominalizări.

Rolul lui Colin Farrel în The Banshees of Inisherin și revenirea lui Brendan Fraser în The Whale au avut parte de bine-meritata recunoaștere. Austin Butler devine – cu nominalizarea de azi – un concurent puternic pentru Oscar, datorită lăudatei portretizări a lui Elvis Presley în filmul omonim, iar Bill Nighy nu a fost omis din categorie pentru portretul unui om de birou care luptă cu o boală terminală în Living. Paul Mescal, cu rolul său din Aftersun, este cel de-al cincilea candidat.

Nominalizările la categoria „Cea mai bună actriță” le includ pe Cate Blanchett, cu rolul din filmul Tar și Michelle Yeoh, cu Everything Everywhere All at Once. Surprinzător, Viola Davis, recunoscută la Screen Actors Guild, la Globurile de Aur și la Critics Choice Award pentru rolul ei din The Woman King, nu a primit nicio nominalizare la Oscar în 2023. În schimb, Anei de Armas (Blonde) i s-a recunoscut talentul în a o portretiza pe Marilyn Monroe. Cu o zi înainte, însă, Blonde primea opt nominalizări la Zmeura de Aur. Michelle Williams, care a jucat în filmul Fabelmans, este – de asemenea – pe lista nominalizatelor. Andrea Riseborough (To Leslie), omisă de pe listele cu predicții, încheie categoria interpretativă cu o nominalizare pentru interpretarea ei.

Oscar.com, Oscars.org și conturile oficiale ale Academiei Americane de Film de pe YouTube, Facebook, Instagram, TikTok și Twitter au transmis evenimentul live. Pentru prima oară, streaming-ul live a fost disponibil și în realitatea virtuală prin intermediul Horizon Worlds în Metaverse. Riz Ahmed și Allison Williams au anunțat nominalizații.