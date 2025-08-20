Pregătire intensă pentru European Fire Applied Sports Championship

În perioada 18–22 august 2025, lotul reprezentativ al inspectoratului general desfășoară, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, o sesiune intensivă de antrenament în vederea participării la European Fire Applied Sports Championship, competiție internațională ce va avea loc în perioada 24–30 august 2025, la Dolna Baya, Bulgaria.

Această sesiune de antrenament este dedicată perfecționării tehnicilor specifice pompierilor și consolidării spiritului de echipă. Programul cuprinde exerciții aplicative complexe, testări riguroase ale rezistenței fizice și mentale, precum și perfecționarea deprinderilor esențiale, toate menite să asigure un nivel înalt de performanță pe durata competiției.

Lotul reprezentativ al IGSU este format din 11 salvatori români, proveniți din mai multe inspectorate pentru situații de urgență din țară, respectiv ISU Bacău, ISU Bihor, ISU Botoșani, ISU Constanța, ISU Mureș și ISU Neamț.

Lotul reprezentativ al IGSU este alcătuit din:

• Cpt. Loluță Adrian-Gabriel – ISU Botoșani, șef de lot

• Plt. adj. șef Decusear Ioan – ISU Bacău, antrenor

• Sg. maj. Baltag Andrei – ISU Botoșani, concurent

• Soldat Dascălu Bogdan – ISU Botoșani, concurent

• Plt. adj. șef Popa Octavian – ISU Bihor, concurent

• Soldat Szigeti Botond – ISU Bihor, concurent

• Soldat Daraban Laviniu – ISU Bihor, concurent

• Soldat Ardeleanu Andrei – ISU Bacău, concurent

• Soldat Popescu Cosmin – ISU Bacău, concurent

• Soldat Kolcsar Ianos – ISU Bacău, concurent

• Plt. Gavriluț Samuel-Daniel – ISU Neamț, concurent

• Soldat Kenesi Bela – ISU Mureș, concurent

• Sg. maj. Neculai Gabriel – ISU Constanța, concurent