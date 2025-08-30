Pompierii s-au întâlnit cu copiii din Frumușica

Pompierii botoșăneni au fost din nou în mijlocul copiilor și adulților, pentru a-i învăța cum să prevină pericolele și cum să se protejeze în timpul unui incendiu sau cutremur, dar și cum să procedeze dacă descoperă elemente de muniție.

La solicitarea Primăriei Frumușica, activitatea s-a desfășurat pe terenul de fotbal din apropierea instituției, unde cei mici și cei mari au avut ocazia să afle informații esențiale pentru siguranța lor.

Cel mai așteptat moment a fost demonstrația cu autospeciala de stingere. Copiii au urcat în autospecială, au probat echipamentele de protecție și au ținut furtunul sub presiune, simulând cu entuziasm intervenția într-un incendiu imaginar.

Inspectorii de prevenire le-au explicat celor prezenți ce trebuie să facă și ce să evite acasă sau la școală. Copiii au aflat de ce nu este bine să se joace cu brichete, chibrituri sau alte mijloace de aprindere, cum să reacționeze dacă simt miros de fum și ce informații trebuie să transmită atunci când sună la 112. De asemenea, părinții au fost îndemnați să-și supravegheze copiii în permanență și să nu lase la îndemâna lor obiecte care pot genera incendii, precum chibrituri, brichete sau lumânări aprinse.