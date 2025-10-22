Pompierii le-au vorbit elevilor despre siguranță, în cadrul programului „Școala Altfel”

Astăzi, la Școala Gimnazială „Ion Bojoi” din Flămânzi, peste 200 de elevi și cadre didactice au participat la o activitate interactivă organizată de ISU „Nicolae Iorga” Botoșani, în parteneriat cu SVSU Flămânzi.
Copiii au învățat:
cum să evite pericolele legate de foc, electricitate și alte situații de risc;
ce trebuie să facă în caz de cutremur, incendiu sau dacă cineva are nevoie de ajutor medical;
cum să acționeze corect în situații de urgență.
Exercițiul practic de evacuare, demonstrațiile cu autospeciala și discuțiile directe cu pompierii au făcut ca lecțiile despre siguranță să fie nu doar utile, ci și captivante!
Felicitări tuturor celor implicați pentru o zi plină de învățăminte valoroase! Poate nu toți vor deveni pompieri, dar cu siguranță vor fi mai pregătiți să reacționeze responsabil!