Pompierii botoșăneni s-au mobilizat, donând sânge

Uneori, viața unui om depinde de solidaritatea celor din jur. O singură picătură de sânge donată poate face diferența dintre viață și moarte. Și, de multe ori, cei care aleg să ajute nu îi cunosc pe cei aflați în suferință, dar o fac din pură dorință de a dărui speranță.

Astăzi, pompierii botoșăneni s-au mobilizat din nou pentru a oferi sprijin. De această dată, gândurile și gesturile lor s-au îndreptat către Alexandra Georgiana, o tânără mamă de doar 27 de ani, care are nevoie urgentă de sânge după ce a adus pe lume un copil, dar și către victimele accidentului rutier petrecut ieri.

Încă de la primele ore ale dimineții, salvatorii au mers să doneze sânge, conștienți că fiecare picătură înseamnă o șansă reală la viață pentru cineva aflat pe un pat de spital. Personalul medical de la Centrul de Transfuzie Botoșani i-a întâmpinat cu aceeași profesionalism și empatie, explicându-le fiecare pas al procedurii și asigurându-le condiții sigure și corespunzătoare.

Campania nu se oprește aici – acțiunea va continua și în următoarele zile, pentru că nevoia de sânge este constantă.

Prin gestul lor, pompierii transmit un mesaj simplu și puternic: sângele donat poate salva vieți. Nu este doar o vorbă frumoasă, ci o realitate dureroasă pe care mulți pacienți și familiile lor o trăiesc.