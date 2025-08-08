Pompierii botoșăneni, la Școala de vară „Sf. Spiridon” din municipiul Botoșani

Astăzi, peste 100 de copii din municipiul Botoșani au descoperit, alături de pompierii și pirotehniștii ISU Botoșani, cum să fie #MAI în siguranță, chiar și în vacanță.
Pe înțelesul celor mici, salvatorii au vorbit despre:
pericolele din jur și cum să le evite;
muniția neexplodată rămasă din războaie și ce să facă (și ce să NU facă) dacă o găsesc;
cum funcționează autospecialele și echipamentele folosite la intervenții.
La final, copiii au primit materiale din campaniile R.I.S.C., Ai grijă la cea mai mare grijă și Un cămin sigur pentru copilul tău, dar și o „temă de vacanță” pentru părinți: verificați siguranța casei!
nu folosiți instalații electrice sau de gaze defecte ori improvizate;
evitați suprasolicitarea instalației electrice.
nu înlocuiți siguranțele cu improvizații;
nu lăsați copiii nesupravegheați lângă aparate electrice;
verificați conductele de gaze cu apă și săpun, nu cu flacără;
respectați regula „gaz pe flacără” la aprinderea focului;
aerisiți spațiile cu aparate pe gaz;
montați detectoare de fum și gaze și testați-le periodic.
Mulțumim Parohiei „Sf. Spiridon” și Arhiepiscopiei Iașilor pentru colaborare!
Siguranța începe cu fiecare dintre noi.