Pompierii botoșăneni, în sprijinul colegilor din județul Constanța

În contextul avertizării Cod Roșu de ploi abundente și posibile inundații pentru zona de sud-est a țării, pompierii militari din cadrul ISU „Nicolae Iorga” Botoșani au plecat în sprijinul colegilor de la ISU „Dobrogea” Constanța.

Misiunea se desfășoară sub coordonarea DSU și IGSU, având caracter preventiv, pentru a asigura o intervenție rapidă în caz de nevoie. În sprijin au fost trimiși 10 subofițeri și un ofițer dotați cu: opt motopompe de capacitate mare și medie, o barcă de salvare, două autocamioane de transport materiale, un microbuz pentru transportul personalului, o autospecială pentru muncă operativă. Echipajul este pregătit pentru o misiune de 48 de ore, cu posibilitatea prelungirii, obiectivul principal fiind sprijinul populației și al autorităților locale din zonele afectate.

Prin această acțiune, pompierii botoșăneni demonstrează, încă o dată, solidaritate, profesionalism și spirit de echipă, fiind mereu gata să intervină acolo unde este nevoie.