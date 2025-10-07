marți 7 octombrie, 2025
Pompierii botoșăneni, în sprijinul colegilor din județul Constanța

Pompierii botoșăneni, în sprijinul colegilor din județul Constanța

În contextul avertizării Cod Roșu de ploi abundente și posibile inundații pentru zona de sud-est a țării, pompierii militari din cadrul ISU „Nicolae Iorga” Botoșani au plecat în sprijinul colegilor de la ISU „Dobrogea” Constanța.

Misiunea se desfășoară sub coordonarea DSU și IGSU, având caracter preventiv, pentru a asigura o intervenție rapidă în caz de nevoie. În sprijin au fost trimiși 10 subofițeri și un ofițer dotați cu: opt motopompe de capacitate mare și medie, o barcă de salvare, două autocamioane de transport materiale, un microbuz pentru transportul personalului, o autospecială pentru muncă operativă. Echipajul este pregătit pentru o misiune de 48 de ore, cu posibilitatea prelungirii, obiectivul principal fiind sprijinul populației și al autorităților locale din zonele afectate.

Prin această acțiune, pompierii botoșăneni demonstrează, încă o dată, solidaritate, profesionalism și spirit de echipă, fiind mereu gata să intervină acolo unde este nevoie.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus