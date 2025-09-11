Pompierii botoșăneni au salvat patru case asediate de vegetația uscată în flăcări

Patru case au fost salvate de pompieri în această după-amiază, după ce vegetația uscată din apropiere a luat foc de la focuri lăsate nesupravegheate.
La Santa Mare, pompierii de la Garda de Intervenție Ștefănești, sprijiniți de SVSU Santa Mare, au acționat rapid pentru stingerea flăcărilor întinse pe aproximativ 500 mp și au împiedicat extinderea incendiului la o locuință.
O oră mai târziu, în orașul Săveni, vegetația uscată de pe 800 mp a pus în pericol trei case. Intervenția promptă a pompierilor de la Stația Săveni și a SVSU Săveni a prevenit o tragedie.
Reamintim:
Este interzisă arderea miriștilor, vegetației uscate, gunoaielor sau a altor deșeuri!
Flăcările se pot extinde rapid, mai ales în condiții de vânt, punând în pericol locuințe, rețele electrice și chiar vieți omenești.
Nici mucurile de țigară nu trebuie aruncate la întâmplare – un gest aparent minor poate declanșa un incendiu de proporții.
Fiți responsabili! Protejați viața, proprietatea și mediul înconjurător.
În caz de urgență, apelați 112!