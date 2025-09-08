luni 8 septembrie, 2025
Pompierii botoșăneni au intervenit la 24 de urgențe în ultimele 24 de ore!

4 dintre acestea au fost incendii, izbucnite la Stânca (Ștefănești), Mitoc, Aurel Vlaicu și Zoițani (Adășeni).

Flăcările au cuprins vegetație uscată, gunoaie menajere, un aparat electrocasnic, fiind cauzate de foc lăsat nesupravegheat sau scurtcircuit.

Intervenția rapidă a pompierilor și a SVSU din zonă a salvat 3 case și un lan de porumb, iar incendiile nu s-au extins mai departe.

În total, au ars aprox. 10.000 mp de vegetație uscată.

Reamintim: arderea miriștilor, vegetației sau a gunoaielor este INTERZISĂ prin lege și extrem de periculoasă! Flăcările se pot extinde rapid, punând în pericol vieți, bunuri și mediu.

Fumătorii sunt rugați să NU arunce resturile de țigară la întâmplare – un gest mic poate provoca un incendiu devastator.

Fiți responsabili! Protejați-vă pe voi, pe cei din jur și natura! În caz de urgență, sunați la 112.

#ISU_Botoșani

