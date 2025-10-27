Probă de eroism pentru pompierii care s-au luptat cu flăcările noaptea trecută, la Icușeni Vale

Timp de nouă ore, pompierii din imagine au fost în foc, fum și frig, luptând pentru a stinge incendiul care a cuprins o gospodărie din Icușeni Vale. A fost o intervenție grea, cu momente în care focul părea de nestăpânit.

Au rămas acolo până la capăt, împreună, hotărâți să stingă fiecare urmă de jar.

În spatele acestei fotografii sunt ore de muncă, efort și tăcere. Fără vorbe mari — doar oameni care își fac meseria cu toată puterea.

Au muncit în tăcere, în condiții grele. Nu au plecat până nu au fost siguri că pericolul a trecut.

A fost o noapte lungă, una dintre multele în care datoria a învins oboseala.

Respect și mulțumiri pentru efortul, curajul și tăria acestor oameni care aleg, zi de zi, să fie acolo unde e cel mai greu.