vineri 17 octombrie, 2025
Polițiștii rutieri au acționat pe raza județului Botoșani

Polițiștii rutieri au acționat pe raza județului Botoșani

La data de 15 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și cei ai formațiunilor rutiere din județul Botoșani au desfășurat o acțiune pentru combaterea accidentelor rutiere în care sunt implicați conducători de autovehicule având postul de conducere pe partea dreaptă, pe raza județului Botoșani. În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat 26 de autovehicule cu postul de conducere pe partea dreaptă înmatriculate în România și trei autovehicule cu postul de conducere pe partea dreaptă înmatriculate în alte state. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării, două permise de conducere și reținut un certificat de înmatriculare.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus