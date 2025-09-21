Polițiștii pentru siguranța rutieră – în acțiune

La data de 20 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au organizat o acțiune pentru impunerea unui climat de siguranță rutieră și combaterea abaterilor comise de pietoni, bicicliști, trotinetiști, precum și pentru conducătorii de vehicule ce circulă sub influența alcoolului sau altor substanțe. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 80 de persoane și verificate 56 de autovehicule. În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 30000 lei. Dintre sancțiuni, 6 au fost aplicate trotinetiștilor care nu au respectat prevederile legale. Totodată, au fost reținute 2 permise de conducere și retrase 3 certificate de înmatriculare.