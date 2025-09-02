Polițiștii locali au sprijinit igienizarea unui apartament sufocat de mizerie

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Locale Botoșani, în data de 01.09.2025, în conformitate cu atribuțiile reglementate de Legea nr. 155/2010, polițiștii locali au asigurat sprijin reprezentanților Asociației de proprietari nr. 46 și ai operatorului de salubritate pe durata igienizării unui apartament din str. Barbu Lăzăreanu nr. 9. În data de 05.08.2025, proprietarul apartamentului a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1000 lei, potrivit dispozițiilor art. 4 lit. b din H.C.L. nr. 44/2025, fiind dispusă și măsura igienizării. La fața locului, polițiștii locali au constatat că de mult timp nu au mai fost realizate activități de igienizare și curățenie, în locuință fiind adunate deșeuri de tot felul : cartoane, peturi, recipiente cu alimente expirate, de pe casa scării persistând un miros pestilențial.

În luna august, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția mediului au aplicat 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20.000 lei conform prevederilor H.C.L. nr. 44/2025, unor cetățeni care nu au asigurat igienizarea și întreținerea locuințelor/terenurilor deținute în proprietate, transformându-le în focare de infecție. Menționăm că acțiunile de control se vor desfășura și în perioada următoare, pentru a identifica proprietățile neîngrijite de pe raza municipiului și depozitarea necontrolată a deșeurilor.