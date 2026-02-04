Polițiștii locali au identificat o persoană în șoc hipotermic care a fost dusă la spital

COMUNICAT POLIȚIA LOCALĂ BOTOȘANI

În contextul răcirii accentuate a vremii, polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Botoșani, și-au intensificat activitățile preventive, desfășurate în cooperare cu reprezentanți ai Serviciului de Ambulanță Județean și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, pentru identificarea persoanelor vulnerabile aflate în situație de risc de deces prin hipotermie.

În ziua de 03 februarie 2026, o patrulă de ordine publică, a observat o persoană care părea a se afla în șoc hipotermic. Din verificările efectuate a rezultat faptul că, persoana în cauză are 53 ani, are probleme neuropsihice și este o persoană fără adăpost. La momentul identificării G.F. se afla și sub influența băuturilor alcoolice. Având în vedere situația de risc în care se afla, polițiștii locali au luat decizia solicitării unei ambulanțe pentru evaluarea stării de sănătate a persoanei în cauză și transportarea acesteia la spital.

În următoarea perioadă Poliția Locală Botoșani va intensifica activitatea de verificare a locurilor și zonelor unde se adăpostesc persoanele aflate în situație de risc, în cooperare cu reprezentanții SAJ și ISU Botoșani, pentru prevenirea deceselor prin hipotermie.