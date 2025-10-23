POLIȚIȘTII LANSEAZĂ CAMPANIA DĂ-ȚI JOS MASCA DEDICATĂ PREVENIRII TRAFICULUI DE DROGURI

Fenomenul traficului de droguri, în care sunt implicați și minorii, îmbracă multiple forme de abordare: de la identificarea de către traficanți a minorilor vulnerabili, la recrutarea, manipularea și ulterior, crearea dependenței de câștiguri rapide. Riscurile majore pentru minori sunt exploatarea și transformarea acestora în cărăuși pentru rețelele criminale. Oferta de “bani ușori”/ ”easy money” ascunde, de fapt, capcana unei vieți marcată de stigmatizare socială, consecințe penale și chiar închisoare.

În acest context, prevenirea atragerii minorilor în grupările de crimă organizată și diminuarea delincvenței în rândul copiilor și tinerilor reprezintă priorități ale Poliției Române în domeniul prevenirii criminalității.

Campania Dă-ți jos masca! inițiată la nivel național de către Poliția Română, este implementată la nivelul județului Botoșani prin structurile de prevenire a criminalității și de siguranță școlară ale Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani și își propune creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul minorilor și tinerilor cu privire la consecințele legale și sociale ale traficului de droguri.

Grupul țintă al campaniei îl reprezintă adolescenți și tineri (14–25 ani), vulnerabili la recrutare/elevi de liceu și studenți, participanți la evenimente sociale (baluri, petreceri etc). Activitățile se vor desfășura atât în unitățile de învățământ de pe raza județului Botoșani, cât și în cadrul evenimentelor organizate cu public numeros, reprezentat cu precădere din tineri.

Debutul campaniei a avut loc la Colegiul Național AT Laurian Botoșani, unde polițiștii au derulat activități cu elevii claselor a IXa cu privire la vulnerabilitățile ce pot apărea atunci cînd participă la diverse evenimente . Discursul prezentatorilor Balului Bobocilor a inclus mesaje ale campaniei, recomandări de la tineri la tineri cu privire la un comportament responsabil .

Activități similare vor avea loc pe toată perioada Toamnei Bobocilor din județul Botoșani.

Pentru promovarea unor alegeri sănătoase, dar și pentru a evita să deveniți ținte ale traficului de droguri, polițiștii vă recomandă să ”bifați” cu atenție și încredere următoarele ținte de atins:

Checklist pentru elevi – „Distracție da – probleme, nu!”

• Merg la bal cu prieteni de încredere și ne ținem împreună.

• Le spun părinților unde merg, cu cine și când mă întorc.

• Îmi păstrez telefonul, banii și actele într-un loc sigur și accesibil.

• Nu accept băuturi, pastile sau țigări de la necunoscuți sau cunoștințe.

• Dacă cineva îmi oferă alcool sau droguri sau mă presează, refuz ferm și clar.

• Nu postez în timp real locația sau ce fac — discreția e parte din siguranță.

• Nu filmez și nu râd de colegii care se simt rău – ajut, nu judec.

• Dacă văd o situație periculoasă (certuri, agresiune, ceva suspect), anunț imediat un adult.

• Dacă mă simt rău sau speriat(ă), merg la un adult de încredere (profesor, părinte, paznic) sau sun la 112.

• Plec doar cu persoane sigure și anunț când am ajuns acasă.

COMUNICAT DE PRESĂ I.J.P. BOTOȘANI