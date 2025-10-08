POLIȚIȘTII DIN HLIPICENI LE-AU VORBIT COPIILOR DESPRE SIGURANȚĂ

Polițiștii din Hlipiceni i-au vizitat, ieri, 7 octombrie, pe elevii din Trușești. Aceștia le-au prezentat copiilor atât regulile de circulație și importanța respectării acestora, cât și reguli pentru siguranța personală.

Într-o modalitate interactivă școlarii s-au familiarizat cu regulile de circulație și cu obligațiile pe care le au în momentul în care sunt participanți la trafic, indiferent de modalitatea în care o fac: pieton, biciclist sau utilizator de trotinetă.

De asemenea, polițiștii le-au explicat, pe înțelesul lor, ce înseamnă violența fizică și verbală, cum pot să recunoască formele de violență și ce trebuie să facă dacă se confruntă cu astfel de situații.

Elevii au manifestat interes pentru informațiile cu care au intrat în contact, fiind puse în discuție situații reale cu care se pot confrunta și comportamentele preventive pe care le pot adopta atât în mediul școlar, cât și în cel familial sau de joacă.