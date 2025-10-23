joi 23 octombrie, 2025
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor-alături de copii, în săptămâna ”Școala altfel”

La data de 22 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat activități informativ preventive cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Lunca, în cadrul săptămânii ”Școala altfel”.

 În cadrul programului educațional au fost purtate discuții despre legislația incidentă protecției animalelor cu scopul de a promova structura pentru protecția animalelor, dezvoltarea compasiunii față de animale, promovarea drepturilor și bunăstării animalelor.

 Elevilor le-au fost distribuite fișe de lucru pentru a crea un mediu interactiv și pentru a facilita asimilarea informațiilor și pentru corelarea imaginii Poliției Române și a structurii pentru protecția animalelor cu o interacțiune productivă și plăcută.

 Activitatea se încadrează în obiectivele privind activitățile de informare a populației cu privire la atribuțiile structurilor pentru protecția animalelor, obligațiile deținătorilor de animale, precum și consecințele rezultate în urma acțiunilor de cruzime și rele tratamente aplicate animalelor.

