POLIȚIȘTII DIN CADRUL BIROULUI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ALĂTURI DE COPII, ÎN SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL”

La data de 6 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat activități informativ preventive cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 7 din municipiul Botoșani.

 În cadrul programului educațional au fost purtate discuții despre legislația incidentă protecției animalelor cu scopul de a promova structura pentru protecția animalelor, dezvoltarea compasiunii față de animale, promovarea drepturilor și bunăstării animalelor.

 Elevilor le-au fost distribuite fișe de lucru pentru a crea un mediu interactiv și pentru a facilita asimilarea informațiilor și pentru corelarea imaginii Poliției Române și a structurii pentru protecția animalelor cu o interacțiune productivă și plăcută.

 Activitatea se încadrează în obiectivele privind activitățile de informare a populației cu privire la atribuțiile structurilor pentru protecția animalelor, obligațiile deținătorilor de animale, precum și consecințele rezultate în urma acțiunilor de cruzime și rele tratamente aplicate animalelor.

