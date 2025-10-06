POLIȚIȘTII DIN BOTOȘANI SE ANTRENEAZĂ ALĂTURI DE SPECIALIȘTII SERVICIULUI PENTRU INTERVENȚIE ȘI ACȚIUNI SPECIALE

În perioada 06–10 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al I.P.J. Botoșani desfășoară un stagiu de pregătire specifică, în colaborare cu luptători din cadrul I.P.J. Suceava și I.P.J. Vaslui, cu participarea specialiștilor din cadrul Serviciului pentru Intervenție și Acțiuni Speciale al Inspectoratului General al Poliției Române.

Această activitate reprezintă o continuare a pregătirii începute în cadrul exercițiului „Blue Guardians”, desfășurată acum în format restrâns, cu accent pe consolidarea deprinderilor tactice și pe perfecționarea procedurilor de acțiune comună.

Scopul stagiu­lui îl constituie omogenizarea procedurilor de intervenție în situații deosebite și perfecționarea capacității operative a luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale, atât pentru acțiuni independente, cât și pentru misiuni desfășurate în sprijinul sau în cooperare cu alte structuri ale Poliției Române.

Activitățile includ pregătire fizică și psihică, exerciții tactice complexe, poziții și tehnici de tragere, mânuiri de armament, deplasări și întoarceri tactice, abordarea diferitelor poziții de luptă, trageri speciale și de ripostă, tehnici de imobilizare, încătușare și conducere a persoanelor, interceptări în trafic și acțiuni asupra autovehiculelor, precum și asalt tactic asupra diferitelor obiective.

Indiferent de condițiile meteo, polițiștii din cadrul structurilor participante își continuă antrenamentele, menținând un nivel ridicat de profesionalism și rezistență fizică, pentru a fi permanent pregătiți să intervină prompt și eficient în situații critice.