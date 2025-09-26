POLIȚIȘTII DE SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ – ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI PREVENIRE ÎN PRIMA LUNĂ A ANULUI ȘCOLAR

De la debutul noului an școlar, polițiștii Biroului Siguranța Școlară au desfășurat activități de informare și prevenire la care au participat peste 3.000 de elevi din județ.

Polițiștii au fost prezenți în unități de învățământ din județ, atât în mediul urban, cât și în rural, continuând implementarea campaniilor și proiectelor de prevenire inițiate de către Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția Siguranța Școlară.

Adecvat vârstei, elevii celor 23 de unități de învățământ din județ în care s-au deplasat polițiștii, au participat la dezbateri pe teme dintre cele mai diverse, precum riscurile tolerării violențelor în mediul școlar, implicațiile legale ale unui comportament violent, consecințele care derivă din implicarea traficului de droguri, dezvoltarea bagajului informațional al minorilor raportat la drepturile și obligațiile pe care le au în funcție de vârstă, noțiunile necesare identificării formelor de abuz, conștientizarea acestora cu privire la riscurile și implicațiile victimizării prin expunerea necontrolată pe platformele de socializare, etc..

În mod deosebit, în fiecare an școlar, focusul principal al polițiștilor de siguranță școlară rămâne eliminarea formalismului din întâlnirile cu elevii și încurajarea permanentă a dialogului, în vederea identificării oricărui tip de problematică din mediul școlar care circumscrie sfera atribuțiilor și competențelor Poliției Române.

vCampania preventivă ”̦̂̂” inițiată de Direcția Siguranța Școlară în parteneriat cu Asociația „Copiii au talent”. Campania are drept scop protejarea copiilor împotriva abuzurilor, traficului de persoane și exploatării și promovarea drepturilor fundamentale ale fiecărui copil.

vCampania Națională ”Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția.”, care încadrează și proiectul ”Scoate violența școlară din anonimat” inițiată de asemenea de către Direcția Siguranța Școlară are drept scop creșterii gradului de conștientizare de către părinți, cadre didactice și elevi cu privire la necesitatea asigurării unui climat optim în mediul școlar, prin prevenirea victimizării minorilor, prevenirea și combaterea infracționalității în mediul școlar și respectiv al consumului de droguri în rândul populației de vârstă școlară.

vSite-ul www.sigurantascolara.ro, pagina de Facebook https://www.facebook.com/sigurantascolara, sau canalul de Youtube www.youtube.com/@sigurantascolara constituie surse de informare destinate tuturor actorilor procesului educațional – elevi, cadre didactice, părinți.

vLinia telefonică de suport psihologic gratuit SCHOOLHUB – 0374 078 078, este destinată elevilor, cadrelor didactice și părinților care se confruntă cu orice formă de violență în mediul școlar, aceștia putând sesiza aspectele menționate și pot solicita informații și sprijin specializat.