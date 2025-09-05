POLIȚIȘTII DE INVESTIGAȚII CRIMINALE AU IDENTIFICAT DOUĂ PERSOANE CONDAMNATE LA TREI ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU TRAFIC DE PERSOANE

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au rolul de a localiza persoanele pe numele cărora instanțele de judecată au emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, prin folosirea tuturor mijloacelor de investigare specifice.

După identificare, polițiștii asigură prinderea și escortarea persoanelor condamnate către unitățile de detenție, cu respectarea drepturilor acestora, dar și cu fermitate, pentru a preveni sustragerea de la executarea pedepsei.

La data de 4 septembrie a.c., pe numele a două persoane, un bărbat de 46 de ani și o femeie de 36 de ani, din municipiul Botoșani, au fost emise, de către Tribunalul Botoșani, două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea.

Aceștia au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, constând în aceea că, în anul 2021, profitând de starea de vulnerabilitate a unei tinere, din municipiul Botoșani, au recrutat-o prin inducere în eroare și abuz de autoritate, apoi i-au oferit adăpost în scopul exploatării sexuale.

În urma activităților specifice desfășurate de către polițiști, cei doi au fost depistați în municipiul Botoșani, fiind reținuți și, ulterior, escortați către Penitenciarul Botoșani, în vederea încarcerării.

De la începutul anului, până în prezent, polițiștii de investigații criminale au pus în executare peste 80 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, persoanele vizate fiind depistate și escortate către Penitenciarul Botoșani.