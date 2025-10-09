POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI VERIFICĂ LEGALITATEA MUNCII STRĂINILOR ÎN BOTOȘANI

Prezența străinilor pe piața muncii din Județul Botoșani rămâne în atenția polițiștilor de imigrări. La începutul acestei săptămâni, aceștia au verificat o societate cu activitate în domeniul hotelier și al restaurantelor, urmărind respectarea legislației privind șederea și încadrarea în muncă a cetățenilor din afara spațiului european.

Șapte persoane, dintre care cinci cetățeni români și doi cetățeni nepalezi, cu vârste între 40 și 60 de ani, au fost legitimate în cadrul acțiunii. Verificările au arătat că străinii au intrat legal în România, în luna septembrie, în baza vizei de angajare obținute și urmează să finalizeze procedura pentru obținerea permisului de ședere. Contractele individuale de muncă erau încheiate în termenul prevăzut de lege.

Rezultatele controlului confirmă că angajatorii din județ respectă regulile privind încadrarea în muncă a cetățenilor străini, iar activitatea de verificare contribuie la menținerea unei piețe a muncii corecte și sigure.

Acțiunile polițiștilor de imigrări din Botoșani vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea oricăror situații de muncă nedeclarată sau ședere ilegală pe teritoriul județului.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE