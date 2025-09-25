POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BOTOȘANI, ÎN TEREN PENTRU PREVENIREA MIGRAȚIEI ILEGALE

Polițiștii de imigrări din Botoșani, alături de jandarmi, au desfășurat o acțiune de control la o societate comercială din municipiu, vizând respectarea legislației privind regimul străinilor și combaterea muncii nedeclarate.

La data de 22 septembrie a.c., în intervalul 13:00 – 15:00, polițiștii de imigrări din Botoșani, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Botoșani, au acționat pe raza municipiului pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale.

A fost verificată o societate comercială cu obiect de activitate în domeniul restaurantelor, care are angajați și cetățeni străini. În urma controlului, nu au fost identificați cetățeni străini aflați în situații ilegale, iar în urma legitimării a două persoane nu au fost constatate alte abateri privind regimul străinilor sau munca nedeclarată.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță în comunitate.