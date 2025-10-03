Polițiștii de frontieră au descoperit o autoutilitară plină cu haine fără acte

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoșani au descoperit, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competență, într-o autoutilitară, mai multe colete cu obiecte de îmbrăcăminte, fără documente de proveniență, în valoare de peste 31.000 de lei.

În data de 02 octombrie a.c., în jurul orei 12.00, o patrulă a poliţiei de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoșani, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice în zona de competenţă, a oprit în trafic, pentru control, în localitatea de frontieră Racovăț, o autoutilitară condusă de un cetățean român, ce avea ca pasager o femeie.

Polițiștii de frontieră au observat în interiorul mașinii mai multe colete cu articole vestimentare, despre care femeia a afirmat că îi aparțin, dar pentru care nu a putut prezenta documente justificative. În urma inventarierii coletelor, s-a stabilit că acestea conțineau 350 articole vestimentare (paltoane, rochii, geci, costume), în valoare totală de peste 31.000 de lei.

Conform prevederilor legale întreaga marfă a fost reținută în vederea continuării cercetărilor și a fost predată Direcției Regionale Vamale Iași, care a aplicat femeii o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei.