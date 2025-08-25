Polițiștii botoșăneni au acționat pentru siguranța cetățenilor în weekendul care a trecut

În weekendul care a trecut, polițiștii botoșăneni au organizat 10 acțiuni punctuale, ce au avut drept scop asigurarea climatului de ordine și siguranță publică și creșterea gradului de disciplină rutieră. În urma neregulilor constatate au fost aplicate aproximativ 400 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 200.000 de lei. Dintre sancțiuni, cele mai multe au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier și nerespectarea normelor de conviețuire socială. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce 30 de permise de conducere și au fost retrase 11 de certificate de înmatriculare.